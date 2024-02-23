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        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin proje tanıtım toplantısında konuştu:

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Sadece kimin belediye başkanı olacağına karar vermeyeceğiz. Yerelde, şehircilikte kimlerle el ele yürüyeceğimize karar vereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:32 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:40
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        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin proje tanıtım toplantısında konuştu:
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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Sadece kimin belediye başkanı olacağına karar vermeyeceğiz. Yerelde, şehircilikte kimlerle el ele yürüyeceğimize karar vereceğiz." dedi.

        Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde de AK Parti'den aday gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül'ün Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında, projelerin Şanlıurfa için hayırlı olmasını diledi.

        Bugüne kadar Şanlıurfa'yı şehircilik anlamında ileri götürdüklerini belirten Bozdağ, Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarının hayata geçirdikleri hizmetlerin dörtte biri kadar iş üreten bazı isimlerin ayakta alkışlandığını söyledi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Şanlıurfa'daki hizmetlerin yanında yaya kalacağını ifade eden Bozdağ, "Ankara da öyle yaya kalır. Ankara'dan, İstanbul'dan daha büyük işler, daha verimlileri Şanlıurfalı hemşehrilerimizin hayrına ve yararına gece gündüz çalışarak kazandırıldı. Şanlıurfa'mızı şehircilik anlamında ileri götürdük." dedi.

        Şanlıurfa'nın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kara, hava ve demir yolu sisteminde seferberlik anlayışı içerisinde gelişeceğine dikkati çeken Bozdağ, Urfaray Projesi'nin de yeni dönemde tamamlanarak kente kazandırılacağını vurguladı.

        Hızlı tren projesinin bittiğini, bu yılın sonu veya 2025 yılında ihalesini gerçekleştireceklerini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

        "Bakanımız dedi ki 'İpek Yolu kapsamında yol ve kuşak projeleri içerisinde yer alan Orta Koridor'un bir ayağı da Şanlıurfa'dan geçecek.' Irak'ın Basra Körfezi'ndeki FAV Limanı'ndan Şanlıurfa'ya bir güzergah geliyor. Şanlıurfa'dan da tabii Avrupa'ya kadar bu güzergah gidecek. 1200 kilometresi Irak'ın içerisinde, 320 kilometresi ülkemiz sınırları içinde ve bu sınırların içerisinde de Şanlıurfa'mız var. Yani Ova köy üzerinden gelecek, Şanlıurfa'mıza uğrayacak ve buradan ülkemizin diğer yerlerine proje kapsamında ulaşacak. Bu ne demek? Bu yol otoban olacak. Yani Şanlıurfa yeni bir otobanla buluşacak. Aynı zamanda bu yolda hızlı tren olacak, enerji nakil hatları olacak. Bu yol sadece ulaşım yolu değil, aynı zamanda yatırımı, istihdamı, aşı arttıracak, refahı yükseltecek bir ticaret yolu olacak."

        Bozdağ, Şanlıurfalılardan 31 Mart'ta destek isteyerek, "Sadece kimin belediye başkanı olacağına karar vermeyeceğiz. Yerelde, şehircilikte kimlerle el ele yürüyeceğimize karar vereceğiz. Oğullarımızın, kızlarımızın, torunlarımızın geleceğinin nasıl şekilleneceğine, nasıl bir şehircilik anlayışı içerisinde olacağına karar vereceğiz." dedi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de geçmiş dönemde yaptığı ve yeni dönemde yapmayı planladığı projeleri anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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