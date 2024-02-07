Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin en büyük hamisi, CHP yöneticileridir (2)

'1314AFET KONUTUMUZUN KURASINI ÇEKİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa belediye başkanı adaylarını tanıttıktan sonra Harran Üniversitesi'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da birer konuşma yaptığı törende, kura çekimi öncesi Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan dua etti. Erdoğan, bugün 1314 konutun kurasını çektiklerini belirterek, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, "Bir başka ülkenin başına gelse, o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise, bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, sarsıldık. Hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermedik. Yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin bizatihi şahidi, milletimizdir. Zaman zaman ortaya çıkan sorunları, kördüğüm haline gelmeden çözüme kavuşturuyoruz. Bugünkü törenimizle 1208'i il ve ilçe merkezlerinde 106'sı kırsalda toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Depreme ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, "6 Şubat depremleri, son bir asırda maruz kaldığımız en büyük felakettir. Can kaybı olarak 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Şanlıurfa'da 200 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da depremde 719 bina yıkıldı. Enkazların tamamı temizlendi. 8217 ağır hasarlı binadan 7321'inin enkazı kaldırıldı. 9 bin 799 konut, 651 iş yeri, toplam 10 bin 891 hak sahibi hak kardeşimiz bulunuyor. Şanlıurfa'da depremde 719 bina yıkıldı. Acil yıkılacak ve yıkık 1437 bina enkazının tamamı temizlendi. Ağır hasarlı 8 bin 217 binadan 7 bin 321'inin enkazı kaldırıldı. Şanlıurfa'da 9 bin 799 konut, 651 iş yeri, 441 ahır olmak üzere toplam 10 bin 891 hak sahibi kardeşimiz bulunuyor. Depremden etkilenen ailelere şimdiye kadar geçici barınma kapsamında toplam 288 milyon tutarında kira yardımı yaptık. Şanlıurfa'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı, yaklaşık 9 bindir. İlimizde 578 konteynerin olduğu 2 konteyner kent faaliyet gösteriyor. Kırsalda ise 20 bin 595 kişinin kaldığı 3 bin 470 konteyner mevcuttur. Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa; bugüne kadar onu yapmaktan çekinmedik. Seçime bölgemizde yaşanan krizlere rağmen; 1 yıl gibi kısa sürede tüm çalışmalara imza attık. Kimi zaman elimizde olmayan sebeplerle ortaya çıkan eksiklikleri de hızla telafi etmenin çabası içinde olduk. İnşallah bundan sonra da sizin için, tüm depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'HİÇBİR AYRIM YAPMADAN DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞTIK'

Deprem bölgesinde hiçbir ayrım gözetmediklerini ifade eden Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi halinde getirmek; son derece yanlış bir tutumdur. İlk günden itibaren bizim deprem bölgesi ile ilgili tavrımız hep böyle oldu. Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden hızla ayağa kaldırmaya çalıştık. Siyasi görüşüne, meşrebine, kökenine bakmaksızın depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık. Devletimizin imkanlarını harekete geçirerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini verdik. Sizler, Şanlıurfa'da nasıl büyük bir fedakarlıkla ve samimiyetle çalıştığımızı çok iyi biliyorsunuz. Diğer illerimizde yaşayan kardeşlerimiz de gayretlerimizin şahididir. Meseleye 'Nasıl siyasi kazanım elde ederim' zihniyetiyle değil; 'Vatandaşımızın hayır duasını nasıl alırım' anlayışıyla yaklaşıyoruz. Asıl marifet; şehirleri, ülkeyi imar ve inşa etmek, halkın kalbini kazanmak, onları mutlu etmektir. Başkaları siyasi ikbal hesabı yapıyor olabilir. Ama Şanlıurfalı kardeşlerimizin içten söylediği 'Allah ondan razı olsun' niyazını hiçbir dünyalığa değişmeyiz. Rabb´imiz bizlere yaklaşık 22 yıl iktidarda olmak üzere 40 sene boyunca siyaset yolu ile aziz milletimize hizmet etme imkanı bahşetti. Allah'a hamdolsun; 81 vilayetimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde ayak izimiz, eserimiz, dikili bir taşımız var. Afrika'dan Asya'ya, Filistin'den Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki tüm mazlumların imdadına koştuk" dedi.

'İŞİMİZE BAKACAĞIZ, HEDEFLERİMİZE KİLİTLENECEĞİZ'

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi soruyorum sizlere, bir siyasetçi için bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Bir devlet adamı için bundan daha büyük bir paye, daha büyük bir şeref olur mu? Tabii ki olmaz. Dolayısıyla eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanları gibi polemik yapma, laf üstüne laf koyma hevesinde değiliz. Bilakis iş yapmanın, hizmet etmenin, eser kazandırmanın, Şanlıurfalı kardeşlerimizin sorunlarına çare bulmanın peşindeyiz. İnsanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin derdindeyiz. Sırf oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenleri, gecenin bir yarısı kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı atanları, ufukta seçim sandığını görünce deprem bölgesini hatırlayanları, deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri, tarihe ve maşeri vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi ve enerjimizi bu kifayetsiz muhterislerle asla harcamayacağız. Bunların siyasi sahtekarlıklarla bizim üzerimizden kendi koltuk kavgalarını, beceriksizliklerini ve iş bilmezliklerini örtmelerine alet olmayacağız. İşimize bakacağız, hedeflerimize kilitleneceğiz. Tüm gücümüzle deprem şehirlerimizi bir an önce ihya ve imar etmeye çalışacağız. Bugün burada olduğu gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni, güvenli, huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşturmak için koşturacağız. Rabb´im yar ve yardımcımız olsun diyorum."