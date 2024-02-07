Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, siyasi mihengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir partiye dönüşmüştür." dedi.

Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirerek gelişme, kalkınma, büyüme hızını artırsa hemen kirli senaryoların devreye girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 21 yılda buna defalarca şahit olduk. Hatırlarsanız 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimizde büyük bir atılımı hayata geçirmiştik. Bu büyük hamlenin önü, 2013 Gezi olaylarıyla başlayıp, farklı amaçlarla hala devam ettirilen bir dizi engelle kesilmeye çalışıldı. FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri, bu oyunun bir parçasıydı. PKK ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin harekete geçirilmesi, bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörüyle şehirlerimizin bizden kopartılmak istenmesi, bunun bir parçasıydı. Bölgemizi karıştırmak için kurulan proje terör örgütü DEAŞ'ın üzerimize salınması, bu oyunun bir parçasıydı. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 'teröristan' bu oyunun bir parçasıydı."

Ülkenin komşuları ve kimi müttefikleriyle yaşanan pek çok gerginliğin de söz konusu oyunun bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomimizi çökertmek için yürütülen gizli-açık operasyonlar, bu oyunun bir parçasıydı. Hamdolsun milletimizle birlikte omuz omuza vererek, tüm bu oyunları birer birer bozduk. Önümüze çıkartılan her engeli aşarak, daha çok çalışma ve biraz da gecikme pahasına hedeflerimize adım adım yürüdük." diye konuştu.

Tüm bu süreçte milletin, Cumhuriyet tarihinin en büyük sınamalarını alnının akıyla verdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maalesef siyaset kurumunun muhalefet tarafı, kelimenin tam anlamıyla sınıfta kalmıştı. Hiç şüphesiz burada birinci derecede sorumluluk ana muhalefet sıfatıyla CHP'ye aittir. Bu partinin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyet'in güya kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Kirli ittifaklarını gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler ama gerçekte uzunca bir süre ülkenin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşımaktan, ekmeğine yağ sürmekten, beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. Ülkenin ortak çıkarlarından, milli ortak hissiyatından kopmuş bir siyasetin ucunun nerelere kadar varabileceğini, CHP yöneticileri örneğinde gördük, yaşadık.

Bu parti, ülkemize yönelik bir toplumsal kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. Bu parti, FETÖ ihanet çetesinin montaj kasetlerini aylarca Meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu. Bu parti, sınırlarımıza dayanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını 'yurtsever' diye sahiplenerek, Cumhuriyetimizi hiçe saydı. Bu parti, 15 Temmuz gecesi darbecilerin tanklarına alkış tutarak milli iradeye ihanet etti. Bu parti, doğrudan ülkemizi hedef alan tüm emperyalist tuzaklara, küçük siyasi hesaplar uğruna payandalık yaptı. Velhasıl bu parti, uzunca bir süredir yerli ve milli bir siyasi teşekkülün yapmaması gereken ne varsa hepsini yaptı, halen de yapıyor."

- "CHP yönetimine hakim zihniyetin, Türkiye'nin çıkarlarıyla hiçbir bağı kalmamıştır"

Epeyce bir vakittir, CHP yönetimine hakim olan zihniyetin, Türkiye'nin çıkarlarıyla, milletin değerleriyle, vatandaşların hayalleriyle hiçbir bağının kalmadığına işaret eden Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusunun hatırına bu partiye oy veren, ülkesine ve milletine olan sevgisinden asla şüphe etmediğimiz insanlarımızı tenzih ediyorum. Aslında onlar da mevcut CHP yönetiminin mağdurudur. Hatta umutları çalınan olmaları dolayısıyla en büyük mağdur bu vatandaşlarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık söylüyorum CHP, siyasi mihengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin bu içler acısı durumu, İstanbul'daki son terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyı yapan teröristlerin ve onlara emir verenlerin en büyük siyasi hamisi, Genel Başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür Efendi, bu örgütün cezaevindeki elebaşına, Genel Başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi." ifadesini kullandı.

CHP yöneticilerinden bazılarının, eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclise verdikleri soru önergelerinin de bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"CHP güdümündeki medya kuruluşlarının, terör örgütlerinin bültenine dönen içler acısı halini saymıyorum. Biliyorsunuz, bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. Al gülüm ver gülüm, kirli pazarlıklarla iktidara gelebileceklerini, 3-5 oy daha fazla alabileceklerini zannediyorlar. Halbuki terör örgütleri de onların iç ve dış uzantıları da CHP'yi emellerine ulaşmak için bir koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybetmiş olan CHP, üzülerek görüyoruz ki Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı haline gelmiştir. Tabii burada asıl suç, siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandırtan CHP yönetimidir. Sabık genel başkanları yıllarca bu şekilde davranarak netice elde edeceğini sandı ama tam 13 defa sandıkta milletten kırmızı kart gördü. Şimdi dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor.

Bu partinin mevcut Genel Başkanı da aynı yanlış istikamette ilerliyor. CHP'nin girdiği bu yolun ne kendisi için, ne demokrasimiz için ne ülkemiz için hayırlı olmadığı ortadadır. Gerçi şu anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan, yenisinin bir taraftan, başkalarının öteki taraftan birbirine kılıç salladığı bu iç savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Bizim temennimiz bu sürecin sonunda CHP'nin, kendi seçmenini dahi utandıran mevcut halinden kurtularak, Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yakışır bir muhalefet partisine dönüşmesidir. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımı, bu kısır ve kullanışlı muhalefet zihniyetinden kurtulmamız olacaktır."

Cumhur İttifakı'nın, yerli ve milli zeminde yürüttüğü mücadeleyle bu konuda ülkenin siyasi birikimine çok önemli katkılar sağladığını belirten Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Şanlıurfa başta olmak üzere, şehirlerin tamamında alınacak neticeyle millete layık olduğu eser ve hizmetleri vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kendisini dinleyenlere, "Bugün açıklayacağımız belediye başkan adaylarımızdan ve teşkilatımızdan beklentimiz, bu sorumluluk duygusuyla çalışarak Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı bayrağını firesiz bir şekilde yükseltmeye var mıyız?" diye seslenen Erdoğan, daha sonra ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

- 11 Nisan Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım toplantısına gelişinde 11 Nisan Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, Şanlıurfa ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, kendisini dinleyenlere, "31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları altüst etmeye var mıyız? Birliğimizi, beraberliğimizi, inşallah devam ettirmeye var mıyız?" sorusunu yöneltti.

Şanlıurfa'da altyapısıyla, üstyapısıyla, üniversitesiyle bütün hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdiklerini aktaran Erdoğan, "Artık Şanlıurfa'nın havalimanı yokken, şimdi havalimanı var mı? Üniversitesi var mı? Kim yaptı? Bundan sonra da diyoruz ki yerel yönetimlerde, inşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimle el ele verecek ve Zeynel Abidin (Beyazgül) kardeşimizle Ankara el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimizle beraber el ele verecek, inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Vatandaşlardan oyunlara gelmemelerini isteyen Erdoğan, "Biz, oyunları bozarak geldik. 21 senedir burada hizmetleri verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa'ya her geldiklerinde aynı coşkuyu hep gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?" diye sordu.

Alandakilerin "Seninle gurur duyuyorum" diye seslenmesi üzerine Erdoğan, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum, sizlerle iftihar ediyorum. İnşallah bugün tabii adayları açıklayacağız ama daha sonra mitingimizi yapmaya geleceğim. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yaraşır. Burada bir miting yapmadan final olmaz, inşallah bu finali de yapacağız." diye konuştu.

Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda, Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni yapılacağını anımsatan Erdoğan, "Biz söz verdik mi yaparız. İşte dün Kahramanmaraş'taydık. Orada konut dağıtım toplantısını yaptık. İnşaatlar devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde burada da inşaatlarımız devam edecek. Afet konutlarıyla ilgili bu adımları atmaya devam edeceğiz. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Siz de bu kardeşinize güvenin, inanın." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'na geçti.

- Toplantıdan notlar

Konuşmasının ardından Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak tanıttı.

Toplantının gerçekleştirildiği salona "Hazırız kararlıyız", "Gönlümüz, yolumuz, davamız bir", "Şanlıurfa için gerçek belediyecilik", "Şanlıurfa hazır", "Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez reisten" pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede adaylar ve partililerle fotoğraf çektirdi.

(Bitti)