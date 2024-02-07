Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor, Bosna Hersekli Amar Begiç'i renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, FC Telavi takımından Bosna Hersekli orta saha futbolcusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor, Bosna Hersekli Amar Begiç'i renklerine bağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, FC Telavi takımından Bosna Hersekli orta saha futbolcusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfasporumuz, Gürcistan Erovnuli Liga takımlarından FC Telavi'den 24 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında konuştu:
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında konuştu:
        Şanlıurfa'da aranan 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Bakan Bayraktar Şanlıurfa'da
        Bakan Bayraktar Şanlıurfa'da
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        Gaziantep'te esnaftan ücretsiz çorba ikramı
        Gaziantep'te esnaftan ücretsiz çorba ikramı