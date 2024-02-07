Şanlıurfaspor, Bosna Hersekli Amar Begiç'i renklerine bağladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfasporumuz, Gürcistan Erovnuli Liga takımlarından FC Telavi'den 24 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, FC Telavi takımından Bosna Hersekli orta saha futbolcusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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