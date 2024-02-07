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        Şanlıurfa'da aranan 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:13
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        Şanlıurfa'da aranan 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili gelen ihbarlarla ilgili çalışma başlattı.

        Kent merkezinin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamada, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık ve silahlı tehdit suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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