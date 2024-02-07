Şanlıurfa'da aranan 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili gelen ihbarlarla ilgili çalışma başlattı.
Kent merkezinin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamada, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık ve silahlı tehdit suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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