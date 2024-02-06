Bakan Bayraktar Şanlıurfa'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'ya geldi. Adıyaman´daki anma programına katılarak karayoluyla Şanlıurfa´ya geçen Alpaslan, ilk olarak Vali Hasan Şıldak´ıziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Şıldak´tan bilgi aldı. Bakan Bayraktar'ın kentteki temasları kapsamında depremzede bir aileyi ziyaret ettikten sonra Dergah Camindeki kandil propramına katılacağı öğrenildi.

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