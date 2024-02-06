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        Bakan Bayraktar Şanlıurfa'da

         DEPREMfelaketinin yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen anma programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temasları kapsamında Şanlıurfa´ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:20
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        Bakan Bayraktar Şanlıurfa'da
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         DEPREMfelaketinin yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen anma programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temasları kapsamında Şanlıurfa´ya geldi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'ya geldi. Adıyaman´daki anma programına katılarak karayoluyla Şanlıurfa´ya geçen Alpaslan, ilk olarak Vali Hasan Şıldak´ıziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Şıldak´tan bilgi aldı. Bakan Bayraktar'ın kentteki temasları kapsamında depremzede bir aileyi ziyaret ettikten sonra Dergah Camindeki kandil propramına katılacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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