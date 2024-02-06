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        Şanlıurfa´da depremde hayatını kaybedenler anıldı

        ŞANLIURFA´da depremde hayatını kaybedenler için kentin simgesi olan Balıklıgöl´deki Dergah Camii´nde dua edildi. Ardından cami çıkışında cemaate çorba dağıtıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:20
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        Şanlıurfa´da depremde hayatını kaybedenler anıldı
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        ŞANLIURFA´da depremde hayatını kaybedenler için kentin simgesi olan Balıklıgöl´deki Dergah Camii´nde dua edildi. Ardından cami çıkışında cemaate çorba dağıtıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, felaketin yıl dönümü nedeniyle, kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camii'nde sabah namazında çok sayıda kişi saf tuttu. Namazdan sonra depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.

        DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

        Depremde Şanlıurfa'da hayatını kaybedenler için saat 04.17'de 112 Acil Çağrı Merkezi´nde Vali Hasan Şıldak başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Depremde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda, AFAD tarafından hazırlanan `Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması´ isimli kısa film gösterildi.

        Vali Şıldak, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti. Vali Şıldak, "Deprem Şanlıurfa'da 20 binanın yıkılmasına neden oldu ve 180 vatandaşımızı kaybettik. Diğer illere göre acımız bu manada biraz daha hafif kalabilir. Ancak oluşturduğu tahribatın büyüğü küçüğü yok. Bir vatandaşımızın dahi hayatını kaybetmesi tabii ki hepimizi derinden üzüyor. Bunun yanı sıra oluşan hasarın daha sonrasında ortaya çıkan boyutu Şanlıurfa'da da aslında depremin gücünün bir hayli yüksek olduğunu bize ifade ediyor. Bunu şuna dayanarak söylüyoruz, hasarlı bina sayımızın rakamı bir hayli yüksek. Şanlıurfa'daki kalıcı konutların inşası devam ediyor. Kentte ihalesi yapılan toplam konut sayısı 5 bin 179'dur. Bunlardan bin 314 konutun kura çekimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

        Deprem bölgesinde 40 binin üzerinde konutun tesliminin yapıldığını belirten Vali Şıldak, "İlk andan itibaren enkaz kaldırma, hasar tespit ve diğer devamındaki süreçler çok güzel bir iş birliğiyle gerçekleştirildiğini müşahede ettik. Bütün illerimizde bu tablo ortaya çıktı. Şu anda yani yıkım enkaz sayısına baktığımızda ortaya konulan konut sayısına baktığımızdaki biliyoruz. 11 ilimizde teslimi yapılan konut sayısı 40 binin üzerindedir. Bir yıl dahi dolmadan vatandaşlarımıza bunlar teslim ediliyor olması bakımından devletimizin kurumlarımızın iş birliğiyle gerçekleştirdiği büyük organizasyon anlaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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