Şanlıurfalı çift 13 yıl sonra çocuk sahibi oldu

Şanlıurfa'da çocuk hasreti çeken Aydemir çifti, 13 yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Emin ve Besra Aydemir çifti, uzun yıllar çocuk hasreti çekti.

Başvurdukları birçok hastaneden kısır teşhisiyle sonuç alamayan Aydemir çifti, daha sonra Harran Üniversitesi Hastanesine geldi.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doç. Dr. Mert Ulaş Barut tarafından 1 yıl süren kısırlık tedavisi sonrasında çift çocuk sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, bölgenin en önemli sağlık tesisi olduğunu belirtti.

Kırhan, Şanlıurfa başta olmak üzere tüm bölgede hastalara umut olduklarını, 13 yıl çocuk özlemi çeken bir ailenin daha mutlu olduğunu görmenin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Doç. Dr. Barut da, Emin ve Besra Aydemir çiftinin 13 yıl boyunca denedikleri tüm yöntemlere rağmen çocuk sahibi olamadıklarını belirtti.

Bir yıllık tedavinin ardından ailenin çocuk özleminin son bulduğunu aktaran Barut, "İnfertilite tanısıyla tedavi sürecimize başladık. Tabi ki bu benim için çok zor bir süreçti. Çok şükür hastamız tedavi protokolümüze uyarak hızlı bir şekilde zaman kaybetmeyerek başarılı bir sonuca vardık." ifadelerini kullandı.

Aydemir çiftçi de "Mert Umut" adını verdikleri çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.