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        Şanlıurfa'daki öğrencilerden Adıyamanlı öğrencilere kitap desteği

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki öğrenciler, Adıyaman'daki öğrencilere mektup yazdı, kütüphane için kitap desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:59
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        Şanlıurfa'daki öğrencilerden Adıyamanlı öğrencilere kitap desteği
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki öğrenciler, Adıyaman'daki öğrencilere mektup yazdı, kütüphane için kitap desteğinde bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki öğrencilere destek olmak isteyen Siverek Dumlupınar Ortaokulu idaresince kütüphane için kitap kampanyası başlatıldı.

        Adıyaman'daki Mevlana Ortaokulu'nda kurulacak kütüphane için yaklaşık 1500 kitap toplayan okul idaresi, öğrencilerin mektup yazma önerisi üzerine çalışma başlattı.

        Dumlupınar Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ile Mevlana Ortaokulu'ndaki öğrencilerin eşleştirilmesiyle isimlere özel yazılan mektuplar, depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Adıyaman'a götürülecek.

        Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Ferit Çiftçi, AA muhabirine, depremin yıl dönümünde Adıyaman ile gönül köprüsü kurmak istediklerini söyledi.

        Öğrencilerinin Adıyamanlı öğrencilerin isimlerine özel mektup yazdıklarını belirten Çiftçi, "Görüştüğümüz okul müdürümüz depremde vefat eden Türkçe öğretmeni adına kütüphane kurmak istediklerini dile getirince biz de projemizi renklendirmek istedik. Gönül dostlarımızla görüştükten sonra kitap kampanyası başlattık. Yaklaşık 1500 kitap topladık, kitaplar arasında roman, öykü ve kaynak kitaplar var. Kısmet olursa kitapları Adıyaman'daki okulumuza ulaştıracağız. Yüreğimizin, gönlümüzün onlarla birlikte olduğunu ve bizlerin de aynı acıyı yaşadığını dile getirdik. Depremde bende ailemle dışarıda kaldım, Rabbim bir daha hiç bir insanımıza bu acıyı yaşatmasın." dedi.

        Türkçe öğretmeni Sultan Ateş de kitap kampanyasına birçok kesimden destek geldiğini, Ebrar Duru Toktaş isimli özel eğitim öğrencisine mektup yazdığını belirterek "Onun acısını paylaşmaya çalıştım ki zaten ben de bir depremzedeyim, neler hissettiğini tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        8. sınıf öğrencisi Helin Çakmak ise "Ben Beyza Nur'a mektup yazacağım. Onun acılarını paylaşarak moral olmaya çalışacağım. Ben mektubumda çok üzülmemesi gerektiğini, bizi güzel günlerin beklediğini, hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyleyeceğim." diye konuştu.

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