Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı
Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İrfan Buz'a ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
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