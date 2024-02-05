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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:11
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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İrfan Buz'a ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

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