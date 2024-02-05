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        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Ömer Şahin (42) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:40
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        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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        ŞANLIURFA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Ömer Şahin (42) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Buluntu Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Tali yoldan çıkan Ayşe A.'nın kullandığı 06 EV 8202 plakalı otomobil, Ömer Şahin'in kullandığı 27 J 3206 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ömer Şahin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazada yaralanan Ayşe A. ile yanındaki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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