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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 20:07 Güncelleme: 04.02.2024 - 20:16
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ömer Ş'nin kullandığı 27 J 3206 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 06 EV 8202 plakalı otomobil, Güllübağ Mahallesi'nde çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü Ömer Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta sıkışan sürücü A.A. ile yanındaki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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