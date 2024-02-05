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        Kayak merkezinde halay çeken grup için davul çalarken kalp krizi geçirdi

        ŞANLIURFA´da Karacadağ Kayak Merkezi´nde halay çekenler için davul çalarken kalp krizi geçiren Abbas Karadağ (65), hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:10
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        Kayak merkezinde halay çeken grup için davul çalarken kalp krizi geçirdi
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        ŞANLIURFA´da Karacadağ Kayak Merkezi´nde halay çekenler için davul çalarken kalp krizi geçiren Abbas Karadağ (65), hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde ziyaretçileri eğlendirmek için kar üzerinde davul çalan Abbas Karadağ, kalp kriz geçirip, yere yığıldı. Halay çeken grup, bir süre sonra durumu fark edip davulcunun yardımına koştu. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Karadağ, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi´nde kurtarılamadı.

        Öte yandan davulcunun kalp krizi geçirdiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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