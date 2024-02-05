Kayak merkezinde halay çeken grup için davul çalarken kalp krizi geçirdi

Öte yandan davulcunun kalp krizi geçirdiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde ziyaretçileri eğlendirmek için kar üzerinde davul çalan Abbas Karadağ, kalp kriz geçirip, yere yığıldı. Halay çeken grup, bir süre sonra durumu fark edip davulcunun yardımına koştu. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Karadağ, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi´nde kurtarılamadı.

ŞANLIURFA´da Karacadağ Kayak Merkezi´nde halay çekenler için davul çalarken kalp krizi geçiren Abbas Karadağ (65), hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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