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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyon kapsamında 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:16
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyon kapsamında 4 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik, 3 Şubat'ta, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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