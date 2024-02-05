Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyon kapsamında 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik, 3 Şubat'ta, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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