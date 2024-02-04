Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nınmerkez Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nınmerkez Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Burhan P. yönetimindeki 43 US 780 plakalı otomobil ile Mehmet Veysi B'nin idaresindeki 34 ADC 538 plakalı otomobil kırsal Yaylacık Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada kardeşler Kadir P. (13) ve Muaz P. (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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