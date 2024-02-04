Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan A.P'nin yapılan sorgusunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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