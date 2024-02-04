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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:54
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan A.P'nin yapılan sorgusunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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