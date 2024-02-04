Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan A.P'nin yapılan sorgusunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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