Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da sanayicilerle bir araya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da sanayicilerle bir araya geldi.
Bakan Kacır, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Şıldak'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kacır, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.
Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kacır, İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve partililerle basına kapalı olarak bir araya geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.