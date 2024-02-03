Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kacır, İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve partililerle basına kapalı olarak bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da sanayicilerle bir araya geldi.

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