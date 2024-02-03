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        "Urfalı Musiki Ustalarını Anma" gecesi düzenlendi

        UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından "Urfalı Musiki Ustalarını Anma" gecesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:18
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        "Urfalı Musiki Ustalarını Anma" gecesi düzenlendi
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        UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından "Urfalı Musiki Ustalarını Anma" gecesi gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte sahne alan sanatçılar, musiki ustalarının eserlerini seslendirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, müzik alanında Şanlıurfa'ya kimsenin rakip olamayacağını belirtti.

        UNESCO'nun Şanlıurfa'yı bir Müzik Şehir olarak tescillediğini aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa'da herkesin sesi çok güzeldir. Şanlıurfa'nın bir müzik şehir olması için UNESCO'ya müracaat yaptık ve sahadaki durumu güzel bir şekilde yansıttık. Şanlıurfa Müzik Şehri olmayı hak ediyordu. UNESCO'dan Şanlıurfa'nın Müzik Şehri olma hak edişini aldık. UNESCO Şanlıurfa'yı bir Müzik Şehir olarak tescilledi. Şanlıurfalılar müziği kalbe nakşetmiştir. Musiki Ustalarının yazdığı eserlerde çok güzel hikayeler vardır. O hikayeler zaman içerisinde müzik olmuştur ve bu şekilde Şanlıurfa halkının duygularına hitap etmiştir. Bizim müzik yönünde böyle bir alışkanlığımız var. Bu toplum bu şekilde yaşantısını insanlara gösterdi ve şimdi turistler akın akın sıra gecelerine geliyorlar. Şanlıurfa'nın bir bilim şehri olması, gençlerimizin bilim adamı olma özelliğini de ortaya çıkarmak için gayret içerisindeyiz. Zaten müzik alanında kimse bize rakip olamaz. Rakip olmaları da mümkün değildir."

        Konuşmanın ardından Beyazgül, Urfa Musikisine emek verenlere plaket takdim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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