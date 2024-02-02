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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:48
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Siverek-Şanlıurfa kara yolu 3. kilometresinde M.E.Y. idaresindeki 34 GPU 094 plakalı otomobille M.G. yönetimindeki 06 TLH 02 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile H.Ö, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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