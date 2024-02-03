Birecik'te menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, F.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Haydar Ahmet Mahallesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton menfeze çarptı. Kazada ara sürücüsü ile A.S. ve A.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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