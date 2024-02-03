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        Birecik'te menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 03.02.2024 - 09:30
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        Birecik'te menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Haydar Ahmet Mahallesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton menfeze çarptı. Kazada ara sürücüsü ile A.S. ve A.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralılardan A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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