Birecik'te menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Haydar Ahmet Mahallesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton menfeze çarptı. Kazada ara sürücüsü ile A.S. ve A.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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