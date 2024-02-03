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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı

        ŞANLIURFA merkezli 7 ilde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ´a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:10
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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
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        ŞANLIURFA merkezli 7 ilde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ´a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de eş zamanlı yaptıkları baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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