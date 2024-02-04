Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da gençler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi'nin spor kurslarından faydalanan öğrenciler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da gençler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi'nin spor kurslarından faydalanan öğrenciler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sportif çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyenin bünyesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu'nda geleceğin sporcuları yetiştirilmesi hedefleniyor.

        Bu kurslara ilgi gösteren gençler, uzman eğitmenler nezaretinde hedefleri için ter döküyor.

        Tekvando ve judo kursuna katılan öğrenciler, teknik ve uygulamalı taktikleri öğreniyor.

        Zamanlarını sporla değerlendiren gençler, yeni hobiler kazanıyor, tekvando ve judo dalında şampiyonalara hazırlanıyor.

        Belediye bünyesinde 7-14 yaş grubuna yönelik basketbol, voleybol, tekvando, judo, futbol ve yüzme kurslarını devam ediyor.

        Çeşitli yarışmalara katılan gençler, Belediye Başkanı Canpolat'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        Bakan Kacır: Depremden zarar gören şehirlerimizi yeniden inşa etme mutlak h...
        Bakan Kacır: Depremden zarar gören şehirlerimizi yeniden inşa etme mutlak h...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da Gıda Araştırma ve Analiz Mer...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da Gıda Araştırma ve Analiz Mer...
        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı
        "Urfalı Musiki Ustalarını Anma" gecesi düzenlendi
        "Urfalı Musiki Ustalarını Anma" gecesi düzenlendi
        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı