Şanlıurfa'da gençler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor

Belediye bünyesinde 7-14 yaş grubuna yönelik basketbol, voleybol, tekvando, judo, futbol ve yüzme kurslarını devam ediyor.

Tekvando ve judo kursuna katılan öğrenciler, teknik ve uygulamalı taktikleri öğreniyor.

Bu kurslara ilgi gösteren gençler, uzman eğitmenler nezaretinde hedefleri için ter döküyor.

Belediyenin bünyesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu'nda geleceğin sporcuları yetiştirilmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sportif çalışmalarını sürdürüyor.

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