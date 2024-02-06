Şanlıurfa'da depremin yıl dönümünde anma programı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle, Şanlıurfa'da hayatlarını kaybedenleri anma ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 04.17'de 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan toplantıda, AFAD tarafından depreme ilişkin hazırlanan “Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması” isimli kısa filmi gösterildi.

Şıldak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti.

Tam bir yıl önce Şanlıurfa'nın da etkilendiği Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nin yaşandığını belirten Şıldak, şunları söyledi:

"Deprem Şanlıurfa'da 20 binanın yıkılmasına neden oldu ve 180 vatandaşımızı kaybettik. Nispeten diğer illere göre acımız bu manada biraz daha hafif kalabilir. Ancak oluşturduğu tahribatın büyüğü küçüğü yok. Bir vatandaşımızın dahi hayatını kaybetmesi tabii ki hepimizi derinden üzüyor. Bunun yanı sıra oluşan hasarın daha sonrasında ortaya çıkan boyutu Şanlıurfa'da da aslında depremin gücünün bir hayli yüksek olduğunu bize ifade ediyor. Bunu şuna dayanarak söylüyoruz, hasarlı bina sayımızın rakamı bir hayli yüksek."

Vali Şıldak, Şanlıurfa'daki kalıcı konutların inşasının devam ettiğini aktararak, kentte ihalesi yapılan toplam konut sayısının 5 bin 179 olduğunu ve bunlardan 1314 konutun kura çekiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm kurumların canla başla çalıştığını aktaran Şıldak, "Hepimiz gözlemledik ki ilk günden, ilk andan itibaren enkaz kaldırma, hasar tespit ve diğer devamındaki süreçler çok güzel bir işbirliğiyle gerçekleştirildiğini müşahede ettik. Bütün illerimizde bu tablo ortaya çıktı. Ve şu anda yani yıkım enkaz sayısına baktığımızda ortaya konulan konut sayısına baktığımızdaki biliyoruz. 11 ilimizde teslimi yapılan konut sayısı 40 binin üzerindedir. Bir yıl dahi dolmadan vatandaşlarımıza bunlar teslim ediliyor olması bakımından devletimizin kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleştirdiği büyük organizasyon anlaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve diğer ilgililer katıldı.