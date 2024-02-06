İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?

Giresun’da 11 Haziran 2021’de kayıplara karışan Nuran B.’den 3 senedir kimse haber alamadı. Annesi Suzan, kızının kocası ve ailesi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Anne Suzan’ın, kızını aramamakla suçladığı damadı Savaş ilk kez stüdyoya geldi, büyük yüzleşmede gergin anlar yaşandı. Karısının kaybolduğu gün sabah saatlerinde amcası Emin B. ile yaylaya çıktığını, karısına da kendisiyle gelmesini teklif ettiğini ama kabul etmediğini anlatan Savaş, karısıyla gülerek vedalaştıklarını, bir sorunları olmadığını söyledi.

Karısının kaybolduğunu öğrendikten sonra kayınpederine haber verdiğinin altını çizdi. Karısını kaybolduğu ilk zamanlar çok aradığını ama artık vazgeçtiğini belirten Savaş, kaynanasının ona yıllardır iftira attığını kaydetti.

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Karısının psikolojisinin bozuk olduğunu ifade eden Savaş, karısına ne olduğunu bilmediğini vurguladı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının yayınları sonucu savcılık harekete geçti, Nuran’ın bulunması için Jasat’a bağlı özel ekip kuruldu.