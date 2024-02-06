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        Şanlıurfa'da depremde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 1. yılında depremden etkilenen kentlerden olan Şanlıurfa'da, hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:37 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:38
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        Şanlıurfa'da depremde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 1. yılında depremden etkilenen kentlerden olan Şanlıurfa'da, hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi.

        Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü nedeniyle, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen çok sayıda kişi saf tuttu.

        Namazdan sonra depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Şanlıurfa Valiliği tarafından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Sabah namazına TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdürrahim Duysak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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