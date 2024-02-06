Şanlıurfa'da depremde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi

Sabah namazına TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdürrahim Duysak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü nedeniyle, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen çok sayıda kişi saf tuttu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 1. yılında depremden etkilenen kentlerden olan Şanlıurfa'da, hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi.

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