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        Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin, son yolculuğuna uğurlandı

        Hayatını kaybeden eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin (71), Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:41
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        Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin, son yolculuğuna uğurlandı
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        Hayatını kaybeden eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin (71), Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden ve cenazesi uçakla Şanlıurfa'ya getirilen Yetkin için Nabi Efendi Camisi'nde tören düzenlendi.

        Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yetkin'in cenazesi, kent merkezindeki Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Yetkin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdürrahim Dusak, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar katıldı.

        Şanlıurfa'da 1953 yılında doğan Yetkin, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1996 yılında MÜSİAD Şanlıurfa kurucu il başkanlığı ve 2001 yılında Şanlıurfa AK Parti kurucu il başkanlığı görevini yürüten Yetkin, 22. ve 23. Dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili olarak seçildi; 2021 yılında DEVA Partisi kurucu üyesi oldu.

        Evli ve 4 çocuk babası olan Yetkin, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat etmişti.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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