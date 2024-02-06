Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin, son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 4 çocuk babası olan Yetkin, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat etmişti.

Şanlıurfa'da 1953 yılında doğan Yetkin, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1996 yılında MÜSİAD Şanlıurfa kurucu il başkanlığı ve 2001 yılında Şanlıurfa AK Parti kurucu il başkanlığı görevini yürüten Yetkin, 22. ve 23. Dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili olarak seçildi; 2021 yılında DEVA Partisi kurucu üyesi oldu.

Cenaze törenine, Yetkin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdürrahim Dusak, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden ve cenazesi uçakla Şanlıurfa'ya getirilen Yetkin için Nabi Efendi Camisi'nde tören düzenlendi.

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