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        Şanlıurfa'da depremde yaşamını yitiren öğrenciler sınıflarında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki anma etkinlikleri kapsamında hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflara karanfil bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:00
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        Şanlıurfa'da depremde yaşamını yitiren öğrenciler sınıflarında anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki anma etkinlikleri kapsamında hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflara karanfil bırakıldı.

        TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve beraberindekiler, İbrahim Tatlıses İlkokulunu ziyaret ederek, depremde hayatını kaybeden öğrencilerden Fırat Fırat, Dicle Fırat ve Hazal Fırat kardeşler ile Khalid El Hammud'un sıralarına ve öğretmen Özgür Fırat'ın masasına karanfil bıraktı.

        Bozdağ, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden öğrenciler, öğretmenler ve tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

        Böyle bir felaketin yeniden yaşanmaması için iyi dilek temennilerini ileten Bozdağ, şöyle konuştu:

        "Bu deprem bize birlik içinde olmayı, millet devlet el ele dayanışmanın ne kadar önemli ve hayati olduğunu gösterdi. Millet devlet el ele bu felaketin yaralarını sarmak, acılarını paylaşmak ve geride kalanlarının ihtiyaçlarını gidermek konusunda da dünyaya örnek olduk. İnşallah sizler de ileride milletimize, devletimize ve insanlığa hayırlı, yararlı işler işleyeceksiniz. Bahtınız, yolunuz açık olsun. Rabbim sizi hiçbir acıyla, hiçbir felaketle karşılaştırmasın diye de dua ediyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."

        Vali Hasan Şıldak ise depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

        Törene, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da katıldı.

        Bu arada, Rabia Meydanı'nda ise depremde görev yapan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının, depremde kullandıkları malzemeler ve deprem fotoğrafları vatandaşların ziyaretine açıldı.

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