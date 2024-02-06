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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 4 bin 971 konutun dağıtımı bu ay yapılacak

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için yapılan konutlardan 4 bin 971'i bu ay içerisinde hak sahiplerine dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:02
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 4 bin 971 konutun dağıtımı bu ay yapılacak
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için yapılan konutlardan 4 bin 971'i bu ay içerisinde hak sahiplerine dağıtılacak.

        Adıyaman'da, 33 bin 112 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak tespit edildi. Kentte, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

        Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut tarafından kent genelinde 44 bin 352 konut yapılması planlanıyor.

        Adıyaman merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükselirken, konutların bir kısmı tamamlandı. Kent genelinde 640'ı köy evi olmak üzere toplam 2 bin 798 deprem konutu bu ay çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek. İhalesi yapılan diğer konutların yapımı ise devam ediyor.

        - Gölbaşı

        6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yerlerden olan Gölbaşı ilçesinde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için TOKİ tarafından ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Yukarıçöplü köyü mevkiinde 2 bin 517 konut inşa ediliyor. Devlet desteğiyle yaraların sarıldığı ilçede, enkazın yüzde 85'i kaldırılırken konteynerlerde ise 15 bin depremzede kalıyor.

        Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, 6 Şubat'ta depremde en çok zarar gören ilçelerden biri olduklarını söyledi.

        Devlet olarak vatandaşın her türlü yanında olduklarını vurgulayan Seyhan, şöyle devam etti:

        "Şu an çok şükür büyük problemlerimizi atlattık. İlçe merkezimizde 2 bin 500 konutluk hak sahibimiz var. Konutlarımız 2 etaptan oluşuyor. Birinci etaptaki 1302 konutun yapımı devam ediyor. Fiziki gerçekleştirmesi yüzde 50 civarında. Temmuz ayında konutlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz. İkinci etapta 1215 konutumuz yapılacak. Hak sahipliği noktasında daha fazla konut stokumuz olacak. Bu konuda devletimiz kısa sürede konutları teslim etmeyi planlıyor."

        Adıyaman il ve ilçe merkezlerinde yapımı tamamlanarak kurası çekilecek kalıcı konut sayıları şöyle:

        KONUT YAPILAN YERLER KONUT SAYISI
        Adıyaman merkez 1110
        Besni 125
        Gerger 210
        Kahta 535
        Tut 178

        Adıyaman'ın ilçelerine göre teslim edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

        KÖY KONUT SAYISI
        Adıyaman kırsalı 353
        Gölbaşı 19
        Gerger 61
        Kahta 165
        Samsat 42

        - Şanlıurfa'da 1314 konut teslim edilecek

        Depremden etkilenen illerden olan Şanlıurfa'da, depremlerde 10 bin 538 yapı "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        TOKİ marifetiyle merkez ilçeler Eyyübiye'de 3 bin 202, Karaköprü'de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut etaplar halinde yapılıyor. Tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

        Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 24 mahallede yapılması planlanan 710 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 546'sının inşasına başlanırken geri kalan konutlar için ise hazırlık süreci devam ediyor.

        Kent genelinde yapımı tamamlanan 106'sı köy konutu olmak üzere toplam 1314 konutun dağıtımının şubat ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin iklim ve yaşam kültürüne uygun şekilde inşa edilen konutların tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini aktardı.

        Şıldak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Hak sahibi vatandaşlarımız belirlendi. Depremin hemen ardından AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ortak bir çalışma sergiledi. Bu çalışma sonrasında henüz daha birinci yılın sonuna gelmeden devletimizin gücü ve kurumlarımızın iş birliği içerisindeki çalışmaları, iftihar edeceğimiz bir tablonun ortaya çıkmasına vesile oldu."

        - Diyarbakır'da 859 konut teslime hazır

        Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40, Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşa çalışmalarına başlandı.

        Tamamı 3+1 olarak inşa edilen konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı.

        Hazro ilçesinde de 3+1 ve 2+1 olacak şekilde 142 konutun da inşa çalışmalarına başlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130 metrekare, net 116.57 metrekare olarak projelendirilen 104 köy tipi afet konutunun da yapımına başlandı.

        Kent genelinde yapımı süren konutlardan 823'ü ile 36 da köy tipi afet konutu olmak üzere 859'u teslime hazır hale getirildi.

        Teslime hazır konutların yol, su, elektrik, kanalizasyon, ada içi yollar, telefon hatları, çevre aydınlatma, peyzaj ve ada içi yeşil alan çalışmaları da eş zamanlı tamamlandı.

        Tamamlanan konutlar bu ay çekilecek kurayla sahiplerini bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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