Gaziantep'te esnaftan ücretsiz çorba ikramı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te bir esnaf, anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulundu.

Üniversite Caddesi'nde lokanta işletmecileri İbrahim Halil Güneş ve Uğur Kürk, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla gün boyu vatandaşlara ücretsiz çorba, meyve suyu ve su ikramında bulundu.

Güneş, gazetecilere amaçlarının geçtiğimiz yıl yaşanan felaketini unutmamak ve dayanışma ruhunu canlı tutmak olduğunu ifade etti.

Uğur Kürk ise depremden etkilenmiş insanlara bir nebze olsun destek olmak, onlara moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Vatandaşlar da lokanta işletmecilerine teşekkür etti.