Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Necmettin Cevahir Bulvarı üzerinde M.D. idaresindeki 63 AEV 248 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.B.(30) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan M.Ş.B. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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