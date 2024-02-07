Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Necmettin Cevahir Bulvarı üzerinde M.D. idaresindeki 63 AEV 248 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.B.(30) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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