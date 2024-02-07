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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:14
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Necmettin Cevahir Bulvarı üzerinde M.D. idaresindeki 63 AEV 248 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.B.(30) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan M.Ş.B. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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