Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Şanlıurfa'nın 13 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

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