Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

        Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Şanlıurfa'nın 13 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Şanlıurfa'nın 13 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

        Cumhur İttifakı Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Nisan Spor Salonu'nda yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

        - İlçe adayları

        Akçakale'den Abdulhakim Ayhan, Birecik'ten Mahmut Mirkelam, Bozova'dan Suphi Aksoy, Ceylanpınar'dan Seyithan Atilla, Eyyübiye'den Mehmet Kuş, Haliliye'den Mehmet Canpolat, Halfeti'den Şeref Albayrak, Hilvan'dan Aslan Ali Bayık, Karaköprü'den Metin Baydilli, Siverek'ten Ali Murat Bucak, Suruç'tan Mustafa Yüksel, Viranşehir'den Salih Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisinden ise Mahmut Özyavuz Harran'dan aday gösterildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, Bosna Hersekli Amar Begiç'i renklerine bağladı
        Şanlıurfaspor, Bosna Hersekli Amar Begiç'i renklerine bağladı
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında konuştu:
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında konuştu:
        Şanlıurfa'da aranan 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Bakan Bayraktar Şanlıurfa'da
        Bakan Bayraktar Şanlıurfa'da
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu