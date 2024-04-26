Siverek'te sulama göletine giren zihinsel engelli Mustafa, boğuldu

Durdu’nun cenazesi otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Karakeçi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Durdu, serinlemek için girdiği sulama göletine girdi. Bir süre sonra Durdu'nun suda çırpındığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen Jandarma Su Altı Arama ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaştı.

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