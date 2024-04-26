Şanlıurfa'da horoz dövüşüne suçüstü

ŞANLIURFA’da, horoz dövüştürerek bahis oynatılan mekana operasyon düzenlendi. Polis, oyuncu gibi girdiği horoz dövüşünde 77 kişiye suçüstü yapıp, 494 bin 725 lira idari para cezası uyguladı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığını bilgisine ulaştı. Polis, oyuncu gibi girdiği arenalı mekanda, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını cep telefonuyla delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Biranda polislerin geldiğini fark eden horoz bahisçileri polise yakalanmamak için sağa solla kaçmaya başladı. Adrese baskın yapan ekipler 6 horoz, kumardan kazanıldığı değerlendirilen 42 bin 900 lira para ve horozların dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Horoz dövüştürerek kumar oynayan 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca horoz dövüştürenler ile aralarında işletmecinin de bulunduğu 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.