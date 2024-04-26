GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, maddi durumu iyi olmayan kadınları fuhşa teşvik eden kişileri takibe aldı.

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