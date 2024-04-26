GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, maddi durumu iyi olmayan kadınları fuhşa teşvik eden kişileri takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli yakalandı.
Fuhşa zorlanan 11 kadın ile fuhuş suçunun işlendiği 6 ikamete işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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