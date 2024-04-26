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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:04
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, maddi durumu iyi olmayan kadınları fuhşa teşvik eden kişileri takibe aldı.

        Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli yakalandı.

        Fuhşa zorlanan 11 kadın ile fuhuş suçunun işlendiği 6 ikamete işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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