Şanlıurfa'da sulama göletine giren genç boğuldu

Bir süre sonra Durdu'nun olmadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kırsal Ortanca Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Durdu (21) serinlemek için mahalle yakınlarındaki hayvan sulama göletine girdi.

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