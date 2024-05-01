İsrail'de öldürülen Şanlıurfalı imam için gıyabi cenaze namazı

KUDÜS'te İsrail polisini bıçakladığı iddiia edilen ve vurularak öldürülen İmam Hasan Saklanan (34) için memleketi Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı kırsal Kepez Mahallesi’ndeki caminin imamı olan 4 çocuk babası Hasan Saklanan, 28 Nisan’da izinli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kafilesi ile Kudüs’e gitti. Turist vizesi bulunan Saklanan kafileden sağlık ve pasaport problemi olduğunu belirterek kafileden ayrıldı. Saklanan ardından Ürdün'deki Allenby Sınır Kapısı'ndan İsrail'e giriş yaptı. Saklanan'ın salı günü saat 12.30 sıralarında ise Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Çiçek Kapısı yakınlarında, önünde ilerleyen İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunduğu belirtildi. Hasan Saklanan, buradaki güvenlik güçleri tarafından tabancayla kafasından ve vücuduna ateş açılarak vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Saklanan’ın ölüm haberi Şanlıurfa’da üzüntüyle karşılandı.