İsrail'de öldürülen Şanlıurfalı imam için gıyabi cenaze namazı
KUDÜS'te İsrail polisini bıçakladığı iddiia edilen ve vurularak öldürülen İmam Hasan Saklanan (34) için memleketi Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
KUDÜS'te İsrail polisini bıçakladığı iddiia edilen ve vurularak öldürülen İmam Hasan Saklanan (34) için memleketi Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şanlıurfa Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı kırsal Kepez Mahallesi’ndeki caminin imamı olan 4 çocuk babası Hasan Saklanan, 28 Nisan’da izinli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kafilesi ile Kudüs’e gitti. Turist vizesi bulunan Saklanan kafileden sağlık ve pasaport problemi olduğunu belirterek kafileden ayrıldı. Saklanan ardından Ürdün'deki Allenby Sınır Kapısı'ndan İsrail'e giriş yaptı. Saklanan'ın salı günü saat 12.30 sıralarında ise Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Çiçek Kapısı yakınlarında, önünde ilerleyen İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunduğu belirtildi. Hasan Saklanan, buradaki güvenlik güçleri tarafından tabancayla kafasından ve vücuduna ateş açılarak vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Saklanan’ın ölüm haberi Şanlıurfa’da üzüntüyle karşılandı.
GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Halen cenazesi İsrail'de olduğu öğrenilen Hasan Saklanan için Şanlıurfa Eyyüp Peygamber Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Haliliye Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından kıldırılan gıyabi namaz sonrası toplanan grup tekbir getirip, sloganlar attı. Gıyabi cenaze namazına katılan Hasan Saklanan’ın kardeşi Ramazan Saklanan, cemaatten helallik istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.