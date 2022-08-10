Şanlıurfa'da pamuk tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin pamuk tarlasına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Abdi E'nin kullandığı 34 PB 0304 otomobil Gölcük Mahallesi'nde pamuk tarlasına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Hilal, Zeynep, Salih, Emine E. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.