Şanlıurfa'da molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kuru sıkı tabanca ve molotof yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen İ.H.D. (17), Y.E.D. (17) ve M.S. (16) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "molotof atmak suretiyle mala zarar verme" suçundan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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