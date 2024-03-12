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        Şanlıurfa'da molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:02
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        Şanlıurfa'da molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "molotof atmak suretiyle mala zarar verme" suçundan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen İ.H.D. (17), Y.E.D. (17) ve M.S. (16) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kuru sıkı tabanca ve molotof yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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