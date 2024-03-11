Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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