Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:32 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Mezra Mahallesi'nde akraba aileler arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda yaralanan A.A. (22) ile E.A. (25) 112 Acil Servis ekiplerince, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        Bahar yağmurları devam edecek
        Bahar yağmurları devam edecek
        Naci Görür uyardı!
        Naci Görür uyardı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor'da bilinç kaybı yaşayan Ümit Kurt'un sağlık durumu iyi
        Şanlıurfaspor'da bilinç kaybı yaşayan Ümit Kurt'un sağlık durumu iyi
        Şanlıurfa turizmi 2024 sezonunda turist rekoru kırmayı hedefliyor
        Şanlıurfa turizmi 2024 sezonunda turist rekoru kırmayı hedefliyor
        Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Şanlıurfaspor-Göztepe maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Göztepe maçının ardından
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfaspor – Göztepe: 0-1
        Şanlıurfaspor – Göztepe: 0-1