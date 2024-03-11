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        Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:23 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:23
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        Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Selçuklu Mahallesinde İ.Ö. ile oğlu Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.Ö. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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