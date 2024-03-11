Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.Ö. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Selçuklu Mahallesinde İ.Ö. ile oğlu Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı.

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