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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:09
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan Stadı

        Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 87 Barış Ekincier), Paixao, Balde (Dk. 46 Landel), Dening (Dk. 62 Muhammed Enes Kiprit), Yusuf Emre Gültekin, Semih Karadeniz (Dk. 62 Tolga Ünlü), Ümit Kurt (Dk. 87 Cumali Bişi), Barış Gök

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Ahmed Ildız (Dk. 74 Turgay Gemicibaşı), İsmail Köybaşı, Messaoudi (Dk. 69 Ramon), Yalçın Kayan (Dk. 69 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis Dk. 90 Atınç Nukan), Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Romulo (Dk. 69 Mamah)

        Gol: Dk. 36 Messaoudi (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Mboula, Dk. 65 Adem Eren Kabak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 47 Fıratcan Üzüm (Göztepe)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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