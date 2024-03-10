Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Husumetin sonlandırılması için Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, AK Parti Suruç Belediye Başkan adayı Mustafa Yüksel bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından kırsal Kara Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi.

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