Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbeklitepe'nin 5 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Medeniyetlerin doğuş yeri, bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığını kuruyoruz." dedi.

Erdoğan, partisince Abide kavşağında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını söyledi.

Kentte 13 bin 779 yeni derslik inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla üniversiteyi büyüttüklerini ve şehir merkezinde artan yeni derslik ihtiyacını karşılamak için bu alandaki yatırımlara hız verileceğini bildirdi.

- "Yurt yatak kapasitesini 948'den 5 bin 22'ye çıkarttık"

Erdoğan, yüksek öğrenimde yurt yatak kapasitesini 948'den 5 bin 22'ye çıkarttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"30 bin seyirci kapasiteli 11 Nisan Stadyumu başta olmak üzere 73 spor tesisi inşa ettik. Büyükşehir Belediyemizin inşa ettiği dev bilim merkezinde tüm gençlerimizi denemeye ve keşfetmeye davet ediyorum. Bu merkezin bünyesindeki atölyeler, her yaştan evladımızı bilimin cazip dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyor. Bilim merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Büyükşehir Belediyemize bu güzel hizmeti şehrimize kazandırdığı için gönülden teşekkür ediyorum."

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbeklitepe'nin 5 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Erdoğan, "Medeniyetlerin doğuş yeri bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığını kuruyoruz." dedi.

- "15 bin 691 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik"

Erdoğan, sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahiplerine 33 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını vurguladı.

Sağlıkta 500 yataklı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 1970 yataklı 17 hastanenin aralarında olduğu 125 sağlık tesisini tamamladıklarını aktaran Erdoğan, sağlık hizmetlerinde devrim etkisi yapacak 1700 yataklı şehir hastanesi ile bağlantı yolları ve kavşağının inşasının sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda 1000 yatağa sahip Viranşehir, Harran, Haliliye, Siverek, kadın doğum çocuk hastaneleriyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının proje ve ihale çalışmaları sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 15 bin 691 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5 bin 374 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde riskli yapı olarak belirlediğimiz 6 bin 142 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bakanlığımız ve belediyelerimiz işbirliğiyle şehrimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir safhaya çıkartacağız."

Ulaştırmada 29 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 619 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "Diyarbakır-Şanlıurfa, Şanlıurfa-Mardin yolunu, Şanlıurfa-Bilecik otoyolunu şehir geçişindekiler dahil toplam 20 adet farklı seviyeli kavşak yapımını tamamladık. Doğu, güneybatı ve kuzeybatı çevreyollarını tamamlayarak hizmete açtık." diye konuştu.

Balıkayağı Köprülü Kavşağı'nın inşasında sona gelindiğini anlatan Erdoğan, Şanlıurfa-Adıyaman yolundaki Karababa Köprüsü ve bağlantı yollarının bu yıl içerisinde tamamlanıp trafiğe açılacağı bilgisini verdi.

- "Trafiğin rahatlamasına önemli katkısı olacak Urfaray'ın projesi bitti"

Atatürk Barajı üzerinde bu alanda ülkenin en önemli eserlerinden biri olan Nissibi Köprüsü'nü bölgeye kazandıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi de Birecik'te Fırat'ın üzerine ikinci bir köprü inşa etmeye hazırlanıyoruz. Kahta-Narince-Siverek yolu, Şanlıurfa Suruç yolu, Viranşehir çevre yolu, Suruç-Akçakale ve Suruç çevre yolu, Diyarbakır-Siverek-Hilvan yolu inşaatlarına devam ediyoruz. Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demir yolu hattı ihale aşamasına geldi. Şanlıurfa-Mardin hızlı demir yolu hattının etüt projesini de bu yıl bitiriyoruz. Şehir içi trafiğin rahatlamasına önemli katkısı olacak Urfaray'ın projesi bitti. Yatırım için hazırlıklara başladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havalimanı'nın 2003'de 24 bin olan yolcu trafiğinin geçen yıl 900 bine ulaştığına dikkati çekti.

Şanlıurfa'ya son 21 yılda 5 baraj, 4 gölet, 4 içme suyu tesisi, 41 sulama tesisi, 34 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve 1 hidroelektrik santrali kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "Yaptığımız projelerle Şanlıurfa'da 3,3 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 24 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 9 tesis ile 342 bin dekar araziyi daha sulayacağız." diye konuştu.

- "Şanlıurfalı iş verenlerimize 5,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il merkezi ile Hilvan ilçesinin içme suyu probleminin çözüldüğünü, Siverek ve Bilecik'te içme suyu projelerinin ise tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Viranşehir, Halfeti ve Suruç içme suyu projelerinin devam ettiğini, şehir merkezindeki taşkın kontrol projelerini tamamlayıp tüm derelerde inşalara başladıklarını, çiftçilere 117 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini dile getiren Erdoğan, şehre 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknokent ve 1 AR-GE merkezi kurduklarını ifade etti.

Bu yılki yatırım programına alınan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin tevsi ile Gıda İhtisas ve Siverek Organize Sanayi Bölgelerindeki altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstihdamı desteklemek için Şanlıurfalı iş verenlerimize toplam 5,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, Şanlıurfa'da 12 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Suruç'a da 2026'da doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz. Şanlıurfa'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dahil pek çok hazırlığımız var. Seçimlerden sonra yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını şehre kazandıracağız. Cumhurbaşkanlığıyla ve bakanlıklarla, belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Sizlerin de adaylarımızı destekleyeceğinize inanıyorum. Size güveniyorum."

- Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve MHP İl Başkanı Mahmut Güneş de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

(Bitti)