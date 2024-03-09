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        Şanlıurfa'da balkondan rastgele ateş eden şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan silahla ateş eden kişi operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:20
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        Şanlıurfa'da balkondan rastgele ateş eden şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan silahla ateş eden kişi operasyonla gözaltına alındı.

        Ofis Mahallesi'nde bir kişinin balkondan rastgele ateş ettiği bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis, balkonda elinde tabancayla bekleyen S.A'yı (55) teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

        S.A'nın ateş etmeyi sürdürmesi üzerine özel harekat polislerince eve operasyon düzenlendi.

        Ekipler tarafından S.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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