Şanlıurfa'da balkondan rastgele ateş eden şüpheli yakalandı

Polis, balkonda elinde tabancayla bekleyen S.A'yı (55) teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Ofis Mahallesi'nde bir kişinin balkondan rastgele ateş ettiği bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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