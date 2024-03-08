Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

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