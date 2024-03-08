Şanlıurfa'da 2 hükümlü yakalandı

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. ve U.C.A'yı yakaladı.

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