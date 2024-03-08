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        Jandarma ekipleri yol uygulamasında kadınlara gül hediye etti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulamasında kadınlara gül hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:33 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:33
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        Jandarma ekipleri yol uygulamasında kadınlara gül hediye etti
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulamasında kadınlara gül hediye etti.

        İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Siverek-Karacadağ ve Siverek-Viranşehir yolunda rutin asayiş denetimi gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetim sırasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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