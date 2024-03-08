Jandarma ekipleri yol uygulamasında kadınlara gül hediye etti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulamasında kadınlara gül hediye etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulamasında kadınlara gül hediye etti.
İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Siverek-Karacadağ ve Siverek-Viranşehir yolunda rutin asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, denetim sırasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül hediye edildi.
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