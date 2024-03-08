Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 228 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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