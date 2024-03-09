Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 17 tutuklama

ŞANLIURFA'da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kentte polise başvuran bazı vatandaşlar, telefonla kendilerini arayıp polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde cep telefonları, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar ile çok sayıda hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.