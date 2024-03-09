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        Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama

        ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:35
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        Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama
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        ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17’si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenledi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 gram bonzai, 99 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 2,57 gram eroin, 8 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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